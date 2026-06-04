DAX24.211 +0,1%Est506.051 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0200 +2,5%Nas25.170 -2,0%Bitcoin54.345 +2,0%Euro1,1541 ±0,0%Öl92,57 -2,6%Gold4.108 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 adidas A1EWWW Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Oracle 871460 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneins -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle-Zahlen von Milliarden-Finanzierung überschattet -- SK hynix, Mercedes im Fokus
Top News
SDAX-Papier PATRIZIA SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich PATRIZIA SE-Aktionäre freuen SDAX-Papier PATRIZIA SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich PATRIZIA SE-Aktionäre freuen
MDAX-Papier RENK-Aktie: Über diese Dividende können sich RENK-Anleger freuen MDAX-Papier RENK-Aktie: Über diese Dividende können sich RENK-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment

IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

11.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
58,10 EUR 0,35 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 43,70 EUR wert. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, befänden sich nun 228,833 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 58,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.318,08 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,18 Prozent angewachsen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Laboratorios Farmaceuticos Rovi

DatumMeistgelesen

Analysen zu Laboratorios Farmaceuticos Rovi

DatumRatingAnalyst
09.11.2012Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperformExane-BNP Paribas SA
30.10.2012Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperformExane-BNP Paribas SA
15.10.2012Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperformCheuvreux SA
DatumRatingAnalyst
09.11.2012Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperformExane-BNP Paribas SA
30.10.2012Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperformExane-BNP Paribas SA
15.10.2012Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperformCheuvreux SA
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Laboratorios Farmaceuticos Rovi nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen