IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment

Vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 43,70 EUR wert. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, befänden sich nun 228,833 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 58,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.318,08 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,18 Prozent angewachsen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net