Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anlage im Blick

Das wäre der Verdienst eines frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie betrug an diesem Tag 58,50 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,094 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 1.155,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,56 Prozent erhöht.

Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net