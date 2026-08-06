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IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

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Laboratorios Farmaceuticos Rovi
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62,80 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hat, hat nun 159,236 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 57,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.203,82 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 7,96 Prozent gleich.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi wurde am Markt mit 2,98 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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DatumRatingAnalyst
09.11.12 Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperform Exane-BNP Paribas SA
30.10.12 Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperform Exane-BNP Paribas SA
15.10.12 Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperform Cheuvreux SA

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