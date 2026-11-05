IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 5 Jahren verdient

Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition im Blick

05.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,90 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 175,747 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.203,87 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 04.11.2026 auf 63,75 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,04 Prozent zugenommen.

Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net