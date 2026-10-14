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Mapfre-Anlage

IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Mapfre-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mapfre
4.27 EUR -0.04 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden Mapfre-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,97 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 507,614 Mapfre-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Mapfre-Aktie auf 4,31 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.187,82 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 118,78 Prozent.

Insgesamt war Mapfre zuletzt 13,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.12.12 Mapfre, SAReg overweight Morgan Stanley
28.11.12 Mapfre, SAReg neutral Exane-BNP Paribas SA
29.10.12 Mapfre, SAReg overweight Morgan Stanley
29.10.12 Mapfre, SAReg underperform Cheuvreux SA
29.10.12 Mapfre, SAReg neutral UBS AG

Information

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