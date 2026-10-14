IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Mapfre-Anlage

14.10.26 10:01 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Mapfre-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Mapfre-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,97 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 507,614 Mapfre-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Mapfre-Aktie auf 4,31 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.187,82 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 118,78 Prozent.

Insgesamt war Mapfre zuletzt 13,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net