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IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mapfre von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Mapfre-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mapfre
4.23 EUR 0.01 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Mapfre-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Mapfre-Papier bei 4,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mapfre-Papier investiert hätte, hätte er nun 24,606 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,51 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 06.10.2026 auf 4,29 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,51 Prozent angewachsen.

Alle Mapfre-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.12.12 Mapfre, SAReg overweight Morgan Stanley
28.11.12 Mapfre, SAReg neutral Exane-BNP Paribas SA
29.10.12 Mapfre, SAReg overweight Morgan Stanley
29.10.12 Mapfre, SAReg underperform Cheuvreux SA
29.10.12 Mapfre, SAReg neutral UBS AG

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