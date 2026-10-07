IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mapfre von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Mapfre-Anlage?

07.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Mapfre-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Mapfre-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Mapfre-Papier bei 4,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mapfre-Papier investiert hätte, hätte er nun 24,606 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,51 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 06.10.2026 auf 4,29 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,51 Prozent angewachsen.

Alle Mapfre-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net