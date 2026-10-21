IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Mapfre-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde die Mapfre-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,78 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.603,811 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24.499,86 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 145,00 Prozent.
Der Mapfre-Wert an der Börse wurde auf 13,31 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mapfre
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mapfre
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen