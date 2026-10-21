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Lohnende Mapfre-Anlage?

IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Mapfre-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mapfre
4.33 EUR -0.02 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Mapfre-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,78 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.603,811 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24.499,86 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 145,00 Prozent.

Der Mapfre-Wert an der Börse wurde auf 13,31 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.12.12 Mapfre, SAReg overweight Morgan Stanley
28.11.12 Mapfre, SAReg neutral Exane-BNP Paribas SA
29.10.12 Mapfre, SAReg overweight Morgan Stanley
29.10.12 Mapfre, SAReg underperform Cheuvreux SA
29.10.12 Mapfre, SAReg neutral UBS AG

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