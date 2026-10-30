IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren verloren

Langfristige Performance

30.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Red Electrica SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Red Electrica SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 19,17 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 521,785 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 15,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.993,74 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 20,06 Prozent verkleinert.

Alle Red Electrica SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net