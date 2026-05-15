IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr verloren

Performance im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Red Electrica SA-Investment gewesen.

Am 22.05.2025 wurden Red Electrica SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,52 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,400 Red Electrica SA-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 80,78 EUR, da sich der Wert eines Red Electrica SA-Papiers am 21.05.2026 auf 14,96 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,22 Prozent verringert.

Red Electrica SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net