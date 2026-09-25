IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Red Electrica SA-Investment verlieren können.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Red Electrica SA-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Red Electrica SA-Aktie letztlich bei 17,38 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,755 Red Electrica SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 15,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,09 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 8,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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