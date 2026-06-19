IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Red Electrica SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Red Electrica SA-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Red Electrica SA-Papier an diesem Tag bei 15,86 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 630,517 Red Electrica SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (15,45 EUR), wäre das Investment nun 9.741,49 EUR wert. Damit wäre die Investition um 2,59 Prozent gesunken.
Alle Red Electrica SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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