IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren Red Electrica SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 5 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Red Electrica SA-Papier letztlich bei 17,64 EUR. Bei einem Red Electrica SA-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,705 Red Electrica SA-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 841,51 EUR, da sich der Wert eines Red Electrica SA-Papiers am 22.10.2026 auf 14,84 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 15,85 Prozent.
Zuletzt verbuchte Red Electrica SA einen Börsenwert von 7,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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