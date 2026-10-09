IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr angefallen

Lohnender Red Electrica SA-Einstieg?

09.10.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Red Electrica SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Red Electrica SA-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Red Electrica SA-Anteile bei 16,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 611,621 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.990,83 EUR, da sich der Wert eines Red Electrica SA-Papiers am 08.10.2026 auf 14,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 10,09 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 7,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net