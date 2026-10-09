DAX 25.137 +1,3%ESt50 6.197 +1,1%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,10 +2,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 74.124 +1,8%Euro 1,1198 -0,1%Öl 103,1 -1,1%Gold 4.187 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnender Red Electrica SA-Einstieg?

IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Red Electrica SA-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Red Electrica SA
14.63 EUR 0.17 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Red Electrica SA-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Red Electrica SA-Anteile bei 16,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 611,621 Red Electrica SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.990,83 EUR, da sich der Wert eines Red Electrica SA-Papiers am 08.10.2026 auf 14,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 10,09 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 7,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Red Electrica SA Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netIBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr angefallen
finanzen.netIBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.netIBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren bedeutet
Werbung - Red Electrica SA-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netIBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.netIBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Electrica SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Werbung

Red Electrica SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Red Electrica SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.