IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 5 Jahren eingebracht

Solaria Energia-Investment

14.10.26 10:01 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Solaria Energia gewesen.

Am 14.10.2021 wurde das Solaria Energia-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,83 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,743 Solaria Energia-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,08 EUR, da sich der Wert einer Solaria Energia-Aktie am 13.10.2026 auf 16,33 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 110,08 EUR, was einer positiven Performance von 10,08 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Solaria Energia eine Börsenbewertung in Höhe von 2,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net