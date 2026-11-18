Langfristige Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Solaria Energia-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Solaria Energia-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14.388,489 Solaria Energia-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 216.978,42 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 17.11.2026 auf 15,08 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2.069,78 Prozent.

Insgesamt war Solaria Energia zuletzt 1,96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net