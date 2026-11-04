IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Solaria Energia von vor 3 Jahren verdient

Frühe Investition

04.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Solaria Energia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Solaria Energia-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 15,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Solaria Energia-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,583 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 15,53 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,21 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 2,21 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Solaria Energia belief sich zuletzt auf 2,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net