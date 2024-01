IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Montagvormittag vor

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 148,25 EUR.

Die Aktie legte um 13:56 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 148,25 EUR zu. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 148,25 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,20 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.874 IBM-Aktien.

Bei 154,10 EUR markierte der Titel am 12.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2023 bei 110,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,67 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.752,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14.107,00 USD eingefahren.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 28.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,52 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Start zu

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verdient

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus