IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die IBM-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 183,72 USD ab.

Um 22:15 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 183,72 USD ab. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 183,21 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 14.518 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 196,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 6,90 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 120,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 34,36 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD.

Am 24.01.2024 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.381,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Am 22.04.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,13 USD je IBM-Aktie belaufen.

