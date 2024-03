IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Nachmittag positiv

So bewegt sich IBM

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 185,92 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 185,92 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 186,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 185,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.853 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 196,89 USD erreichte der Titel am 26.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 5,57 Prozent niedriger. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,16 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,82 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,63 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD.

Am 24.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 22.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,07 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

