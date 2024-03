IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IBM gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 184,98 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 184,98 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 184,85 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 185,98 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 5.790 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 120,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 53,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,82 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie aus.

Am 24.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,14 Prozent gesteigert.

IBM wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.04.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,07 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingefahren

CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club & Co.: Das versteht man unter Blue Chip-NFTs

Freundlicher Handel: Dow Jones beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone