IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 246,25 USD ab.

Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 246,25 USD ab. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 245,63 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 248,03 USD. Zuletzt wechselten 70.100 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 266,30 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 7,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 162,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,95 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,92 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 29.01.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2025 erfolgen. Am 29.04.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,71 USD je IBM-Aktie belaufen.

