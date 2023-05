IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel IBM 115,00 EUR

Die IBM-Aktie stieg im London-Handel. Um 17:25 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 126,21 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,75 USD. Im London-Handel wechselten bis jetzt 9.584 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.12.2022 bei 118,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 6,10 Prozent wieder erreichen. Am 17.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,10 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

IBM veröffentlichte am 19.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 1,40 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.252,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 14.197,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 19.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 17.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,43 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

