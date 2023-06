IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel IBM 119,95 EUR

Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 128,16 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 127,87 USD nach. Bei 128,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.771 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,16 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,55 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 19.04.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.252,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 14.197,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte IBM die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,43 USD je IBM-Aktie belaufen.

