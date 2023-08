IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

IBM im Blick

Die Aktie von IBM hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der IBM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 131,05 EUR.

Die IBM-Aktie kam im Tradegate-Handel um 11:44 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 131,05 EUR. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 131,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 130,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,00 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.888 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,28 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,20 EUR. Dieser Wert wurde am 09.05.2023 erreicht. Abschläge von 15,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 15.475,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15.535,00 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Am 16.10.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

