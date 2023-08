IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Anleger zeigten sich zuletzt bei der IBM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 144,16 USD.

Die IBM-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 144,16 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 144,30 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 143,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 144,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132.559 IBM-Aktien.

Bei 153,16 USD markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 5,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,55 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 19,85 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 19.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.475,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 16.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

