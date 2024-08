Aktie im Blick

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM steigt am Nachmittag

01.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 192,46 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 192,46 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 193,57 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 192,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 86.900 Stück. Am 13.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,18 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,49 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 135,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,40 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,79 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,50 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 24.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,99 USD, nach 1,74 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15,48 Mrd. USD umsetzen können. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von IBM wird am 23.10.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 15.10.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,09 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren eingefahren Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zu

