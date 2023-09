IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag nahe Vortagesniveau

Blick auf IBM-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im AMEX-Handel notierte das Papier bei 146,96 USD.

Mit einem Wert von 146,96 USD bewegte sich die IBM-Aktie um 22:15 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 147,67 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 146,61 USD. Bei 147,60 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten via AMEX 7.187 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 152,69 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 3,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 115,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 21,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 19.07.2023 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 2,31 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.475,00 USD – eine Minderung von 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.535,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 16.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,58 USD je Aktie belaufen.

