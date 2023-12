IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 158,77 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 158,77 USD. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 158,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,41 USD. Zuletzt wurden via New York 111.735 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 158,85 USD erreichte der Titel am 01.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 120,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 24,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

IBM gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 USD, nach 1,81 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 14.752,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14.107,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,52 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Gute Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor einem Jahr abgeworfen