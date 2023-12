IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von IBM zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,2 Prozent auf 158,44 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 1,2 Prozent auf 158,44 USD. Bei 158,45 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,49 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 4.062 IBM-Aktien.

Am 30.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 158,45 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 0,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 25.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14.752,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.107,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.01.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je IBM-Aktie.

