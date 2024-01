IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 148,80 EUR.

Die IBM-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:00 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 148,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 149,20 EUR. Bei 148,45 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 2.915 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2023 bei 154,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 3,56 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Mit Abgaben von 25,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 14.752,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.107,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte IBM am 24.01.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 28.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,52 USD im Jahr 2023 aus.

