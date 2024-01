IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM fällt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 162,43 USD nach.

Das Papier von IBM befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 162,43 USD ab. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 162,30 USD. Bei 162,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 102.280 IBM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,30 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 2,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.10.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,81 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 14.752,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.107,00 USD erwirtschaftet worden.

Die IBM-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.01.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 28.01.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Start zu

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verdient

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus