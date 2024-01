IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteuert sich am Dienstagvormittag

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die IBM-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 149,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die IBM-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 149,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 149,40 EUR. Bei 148,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.059 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,05 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Am 10.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,35 EUR ab. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 35,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 25.10.2023. Das EPS lag bei 2,20 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 14.752,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.107,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 24.01.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,52 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Start zu

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verdient

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus