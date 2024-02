IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Nachmittag auf rotes Terrain

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 186,21 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 186,21 USD. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 186,01 USD. Bei 187,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.451 IBM-Aktien.

Bei 196,89 USD erreichte der Titel am 26.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 5,42 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,55 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 35,26 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 202,50 USD.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,60 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,14 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 10,07 USD im Jahr 2024 aus.

