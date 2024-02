IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die IBM-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 186,89 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 187,48 USD. Bei 183,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via AMEX 33.888 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 196,40 USD erreichte der Titel am 26.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 5,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 120,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.381,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von IBM wird am 24.04.2024 gerechnet. Am 22.04.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,07 USD je IBM-Aktie.

