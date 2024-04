Blick auf IBM-Kurs

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

02.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 187,87 USD.

Werbung

Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 187,87 USD ab. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 187,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 189,14 USD. Zuletzt wechselten 89.339 IBM-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Bei einem Wert von 120,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 35,83 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,86 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,63 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD. Am 24.01.2024 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 17.381,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 16.690,00 USD umsetzen können. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 22.04.2025. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,07 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen Börse New York in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones Starker Wochentag in New York: Dow Jones nachmittags fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com