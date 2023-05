IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel IBM 113,00 EUR

-1,74% Charts

News

Analysen

Um 15:52 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 125,65 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 125,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100.658 IBM-Aktien.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 153,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 17,96 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 8,74 Prozent Luft nach unten.

Am 19.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent auf 14.252,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.197,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 19.07.2023 erwartet. Am 17.07.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,43 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

IBM-Gewinn steigt - IBM-Aktie schließt an der NYSE kaum verändert

Frankfurter Börse: DAX rückt letztlich ins Plus vor - 16.000-Punkte-Marke bleibt in Reichweite

Ausblick: IBM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com