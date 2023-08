IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 143,13 USD.

Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 143,13 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 142,48 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,78 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 131.621 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,16 USD) erklomm das Papier am 14.12.2022. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 7,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,27 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 19.07.2023. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,31 USD je Aktie verdient. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.475,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.10.2024 dürfte IBM die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

