IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 146,66 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 146,66 USD zu. Die IBM-Aktie legte bis auf 146,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 145,77 USD. Bisher wurden via New York 185.700 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 4,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 120,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 21,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 25.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14.752,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.107,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar?

Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus