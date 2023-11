IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagvormittag stabil

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die IBM-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 137,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die IBM-Aktie zeigte sich um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 137,40 EUR an der Tafel. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 137,40 EUR an. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 137,05 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 137,35 EUR. Zuletzt wechselten 397 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 145,28 EUR markierte der Titel am 22.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,74 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,20 EUR. Dieser Wert wurde am 09.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 19,80 Prozent wieder erreichen.

Am 25.10.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 1,81 USD je Aktie im Vorjahresquartal. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.752,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.107,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 23.01.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar?

Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus