IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag mit Verlusten

Die IBM-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 132,98 EUR. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 132,98 EUR. Mit einem Wert von 132,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 317 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,14 EUR an. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 8,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 104,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 19.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,41 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.107,00 USD im Vergleich zu 17.618,00 USD im Vorjahresquartal.

Die IBM-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.01.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 23.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,10 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

