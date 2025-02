IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von IBM

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 254,22 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 254,22 USD. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 251,99 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 252,67 USD. Bisher wurden via New York 226.444 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 261,72 USD. Gewinne von 2,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 162,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 36,02 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,94 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 226,67 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 29.01.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,59 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,55 Mrd. USD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 17,38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,76 USD je Aktie aus.

