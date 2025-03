IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Aufwind

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 252,80 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 255,28 USD. Bei 255,28 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 107.802 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 265,72 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 5,11 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,65 USD. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Mit Abgaben von 35,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,92 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 226,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 29.01.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,55 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte IBM am 23.04.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 29.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

