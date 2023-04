IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Mittag an Boden

Die IBM-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 121,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 121,70 EUR. Bei 121,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.061 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,28 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 16,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2023 bei 113,14 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

IBM veröffentlichte am 25.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,35 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 16.690,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.695,00 USD umgesetzt worden waren.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 19.04.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 16.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,47 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com