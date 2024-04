IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM steigt am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich IBM

03.04.24 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 189,36 USD zu.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 189,36 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 189,84 USD. Mit einem Wert von 188,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 58.497 Stück. Mit einem Kursgewinn bis auf 199,18 USD erreichte der Titel am 13.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 4,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,55 USD am 12.05.2023. Mit Abgaben von 36,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,86 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,50 USD. Am 24.01.2024 hat IBM die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,87 USD gegenüber 3,60 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 17.381,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 16.690,00 USD umgesetzt. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 22.04.2025 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,07 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen Börse New York in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones

