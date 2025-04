IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 247,06 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 247,06 USD. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 244,87 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 244,98 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 132.115 Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 266,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 7,22 Prozent niedriger. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,65 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 34,17 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,92 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,67 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,55 Mrd. USD im Vergleich zu 17,38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 29.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,71 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

