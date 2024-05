IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 166,03 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 166,03 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 166,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 92.703 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 199,18 USD markierte der Titel am 13.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 19,97 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 120,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,81 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,50 USD.

IBM ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,75 USD, nach 1,02 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,46 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte IBM am 24.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 16.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,94 USD je IBM-Aktie.

