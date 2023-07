IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 133,72 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 133,72 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 133,45 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 134,92 USD. Zuletzt wurden via AMEX 9.955 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 152,69 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,19 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 115,63 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 15,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 19.04.2023. In Sachen EPS wurden 1,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.252,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.197,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 19.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. IBM dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,43 USD im Jahr 2023 aus.

