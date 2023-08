IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 143,54 USD.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 143,54 USD. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 143,33 USD aus. Bei 143,78 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 102.712 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,16 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,70 Prozent. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 19.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 16.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,58 USD je Aktie belaufen.

