IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagvormittag im Plus

03.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von IBM zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 144,17 USD.

Das Papier von IBM legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,5 Prozent auf 144,17 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,24 USD aus. Bei 142,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 10.500 IBM-Aktien den Besitzer. Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,69 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,91 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,63 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 24,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Am 19.07.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 2,31 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden. Die IBM-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 16.10.2024. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,58 USD je Aktie in den IBM-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in IBM bedeutet Trendthema künstliche Intelligenz: Laufen KI-Fonds aktiv verwalteten ETFs bald den Rang ab? Vom möglichen Apple-Käufer zum Pleite-Kandidat: Der tiefe Fall der Telecom Italia

