IBM Aktie News: IBM gefragt

Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 118,25 EUR. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 118,25 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 117,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 596 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,45 EUR erreichte der Titel am 10.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2020 Kursverluste bis auf 90,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,88 USD je Aktie.

International Business Machines Corp. (IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten. Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger.

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Amazon-Aktie stärker: Amazon will eigenen Quantencomputer bauen

IBM-Aktie im Aufwind: IBM erfreut seine Anleger mit deutlichem Umsatzwachstum

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com